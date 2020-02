Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

112,50 EUR +1,17% (20.02.2020, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

112,10 EUR +0,99% (20.02.2020, 09:44)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (20.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Riesenmarkt Augenheilkunde - AktienanalyseDie Gesundheit ist ein hohes Gut und will gepflegt werden. Zudem wollen wir auch im fortgeschrittenen Alter fit sein und jung aussehen. Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) partizipieren an diesem Trend, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.In den letzten Jahren sei das Bewusstsein für Gesundheit massiv angestiegen. In einer immer älter werdenden Gesellschaft würden körperliche und geistige Fitness eine zunehmend größere Rolle spielen - neue gesunde Ernährungs- und Sporttrends würden wie Pilze aus dem Boden sprießen. Aber auch medizinische Eingriffe würden sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. So würden beispielsweise Augenlaserkorrekturen bei Fehlsichtigkeit ein deutliches Wachstum verzeichnen. Aber auch Krankheitsbilder wie Grauer Star, Grüner Star und andere Netzhauterkrankungen, welche mit zunehmenden Alter verstärkt auftreten würden, könnten mit Laserstrahlen behandelt werden. Bis 2025 würden Analysten von Calibre Research prognostizieren, dass der weltweite Markt für Augenlaser rund 50,91 Mrd. US-Dollar erreichen werde.Der Bereich der Augenheilkunde werde auch Ophthalmologie genannt und sei ein wichtiger Geschäftsbereich von Carl Zeiss Meditec. Allein im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 habe sich der Umsatz in diesem Bereich um 12,5% auf 269,4 Mio. Euro gesteigert. Insgesamt habe Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten einen Konzernumsatz von 369,7 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies entspreche einem Zuwachs von 14,2% gegenüber der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei in diesem Zeitraum um 18,1% auf 56,8 Mio. Euro geklettert.Trotz des starken Wachstums habe sich die Konzernführung bzgl. dem Ausblick für das laufende Jahr etwas zurückgehalten. So prognostiziere das in Jena ansässige Unternehmen ein Umsatzplus mindestens in Höhe des für die Branche zu erwartenden Marktwachstums, welches aus heutiger Sicht einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: