Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) einen Umsatz von 1.189,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (14.08.2019/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Die Guidance für das Gj.18-19 sei vor dem Hintergrund der veröffentlichten 9M/18-19-Quartalsmitteilung nochmals verbal angehoben worden, denn die Auswertung der jüngsten Monatsstatistiken habe bei AFX einen sehr dynamischen Geschäftsverlauf (im Q3/18-19) gezeigt. Die 9M/18-19 -Einnahmen seien auf EUR 1.028 Mio. gestiegen. Mit FX-Rückenwind und bei höherwertigem Mix sei das 9M-EBIT um 37% auf EUR 184 Mio. gewachsen. Die Produktverkäufe würden insbesondere in der größten Kundenregion Asien sehr erfreulich laufen; wesentliche Nachfrageschwächen würden nicht gesehen. Mit der Perspektive, dass der "obere Rand" des offiziellen Schätzkorridors also - und das sei neu, so die Aktienexperten - "übertroffen werden" könnte.In der Juli-Anpassung der EQUI.TS-Schätzung hätten die Researcher diese sich abzeichnende Geschäftsentwicklung bereits verarbeitet. Auch solle die F&E-Pause zum Gj.-Ende auslaufen.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, lassen folglich ihre Schätzung unverändert und empfehlen die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu halten, denn ihr Zielkurs sei erreicht worden. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:100,90 EUR +2,18% (14.08.2019, 09:12)