Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (18.04.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Gewinnmitnahmen schon wieder vorbei - AktienanalyseCarl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) bleibt auch nach sechs Monaten auf einem profitablen Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gemäß vorläufigen Zahlen habe das Medizintechnikunternehmen seine Erlöse im ersten Halbjahr 2018/19 um rund neun Prozent auf etwa 667 Mio. Euro steigern können. Der Konzern habe daher seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert und stelle nun einen Anstieg auf 1,35 bis 1,42 Mrd. Euro in Aussicht, nach 1,28 Mrd. Euro im Vorjahr. Aber das sei nicht alles: Weil sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überproportional um knapp 25 Prozent auf 110 Mio. Euro verbessert habe, kalkuliere das Unternehmen nun mit einer operativen Ergebnismarge (EBIT) von 15 bis 17,5 Prozent (Vorjahr: 15,4). Bisher seien 14 bis 16 Prozent als Ziel ausgegeben worden. Seine endgültigen Halbjahreszahlen wolle das Unternehmen am 6. Mai veröffentlichen. Die Börse habe begeistert auf die Bilanz und den Ausblick reagiert. Die Aktie habe auf Wochensicht um mehr als 13 Prozent auf aktuell 80,27 Euro zugelegt.Für eine nachhaltig positive Weichenstellung müsse das Papier nun nach dem Anstieg über den markanten Widerstand bei 80 Euro noch das Rekordhoch vom Februar bei 84,55 Euro aus dem Weg räumen. Erst dann wäre die Konsolidierung auf hohem Niveau auch wirklich beendet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:80,60 EUR 0,00% (18.04.2019, 17:00)