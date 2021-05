Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

150,90 EUR +1,75% (26.05.2021, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

150,60 EUR +1,41% (26.05.2021, 11:51)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (26.05.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) und erhöht das Kursziel von 143 auf 172 Euro.Der Geschäftsverlauf des Jenaer Konzerns habe sich im ersten Halbjahr 2020/21 deutlich erfreulicher erwiesen als von Carl Zeiss Meditec im Vorfeld erwartet worden sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe der Medizintechnik-Konzern u. a. auch wieder von den Früchten seiner F&E-Aktivitäten in den letzten Monaten profitieren. Fechner gehe davon aus, dass sich der positive Trend der Vorjahre angesichts der weiterhin guten mittel- bis langfristigen Geschäftsaussichten verstärkt fortsetzen werde.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Carl Zeiss Meditec-Aktie und hebt das Kursziel von 143 auf 172 Euro an. (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: