Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

164,15 EUR -1,14% (01.10.2021, 13:11)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

164,50 EUR -0,75% (01.10.2021, 13:26)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (01.10.2021/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Gegen Ende einer außerordentlich erfolgreichen Amtszeit habe sich der CEO Dr. Ludwin Monz (57) entschieden, sein Vorstandsmandat zum 31.12.21 - also vorzeitig - zu beenden und keine weitere Amtszeit anzustreben. Die Entscheidung habe die Aktienexperten überrascht, schreibe die Research Boutique in ihrer jüngsten Studie zum Jenaer Medizintechnikkonzern.Der Aufsichtsrat habe Dr. Markus Weber (48) mit Wirkung zum 01.01.2022 zum neuen CEO ernannt. Der Physiker stehe nach Überzeugung der Aktienexperten für Kontinuität. Er arbeite seit über 20 Jahren in der ZEISS Gruppe (aktuell in der SBU Semiconductor Manufacturing Technology) und habe sowohl langjährige R&D- und ebenso Vertriebserfahrungen, die zentralen Treiber im Geschäftsmodell.Nach der beeindruckenden Kursperformance sei die AFX-Bewertung zwischendurch höher als die der Peers ausgefallen. Nach der Kurskorrektur sei nun das Chancen-/Risiko-Verhältnis nach Auffassung der Aktienexperten von EQUI.TS GmbH wieder ausgeglichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: