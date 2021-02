Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (25.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe im neuen Jahr das Kunststück vollbracht, mehrfach ein neues Allzeithoch einzustellen. Der Aufwärtstrend sei intakt und der neue Geschäftsbericht habe einige Überraschungen geboten.Die Ausbreitung von Covid-19 und die wirtschaftlichen Folgen seien im Vorjahr auch an dem Medizintechnikkonzern nicht spurlos vorübergegangen. Nach dem Absturz im März 2020 habe es sechs Monate gedauert, bis der Kurs sich aus der Seitwärtsphase befreit habe. Mitte Oktober habe die Aktie sogar den Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 123,90 Euro geschafft. Im Anschluss sei der Kurs wieder abgedreht und habe die Unterstützung am GD50 bei 105 Euro getestet. Mehrere Erholungsversuche seien bis zum Jahresende gescheitert.Dann habe sich der Vorstand trotz durchwachsenem Jahresabschluss für das neue Geschäftsjahr optimistisch geäußert. Die Anleger hätten einige Vorschusslorbeeren verteilt und die Aktie nach dem Jahreswechsel erneut auf ein neues Allzeithoch bei 135,30 Euro gehievt. Es seien kleinere Gewinnmitnahmen gefolgt. An der technischen Unterstützungszone im Bereich der alten Hochpunkte um die 120-Euro-Marke habe sich der Kurs stabilisiert. Mit den neuen Zahlen letzte Woche sei das Allzeithoch erneut nach oben auf 140,50 Euro verschoben worden.Der Vorstand habe mit dem neuen Q1-Bericht seinen Worten Resultate folgen lassen. Das Unternehmen sei weiterhin auf Erholungskurs. Das Asien-Geschäft wachse stark und die Umsätze hätten das Level aus dem Vorkrisenjahr erreicht. Niedrige Vertriebs- und Marketingkosten hätten das EBIT deutlich auf 73,4 Mio. Euro verbessert (Vorjahreszeitraum: 56,8 Mio. Euro).Der aktuelle Kursrückgang bietet eine attraktive Gelegenheit für einen gestaffelten Einstieg mit einem Kursziel von 170 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stopp werde unter der letzten Unterstützung bei 115 Euro platziert. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link