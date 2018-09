Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:





Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (28.09.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigt sich unbeeindruckt von den jüngsten Turbulenzen - noch! AktienanalyseDer Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt weiterhin für viel Unsicherheit bei Investoren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Viele Anleger würden ihre Schäfchen daher lieber ins Trockene bringen. Es gebe aber Aktien, die den Kursrutsch des Gesamtmarktes nicht mitgemacht hätten. Eine davon: die des Medizintechnik-Herstellers Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF). Die im TecDAX und SDAX notierte Aktie notiere weiterhin nur knapp unter ihrem Allzeithoch bei 76,85 Euro. Kein Wunder: Die Geschäfte würden blendend laufen. Der Konzern rechne daher für das laufende Geschäftsjahr erneut mit einem Rekordumsatz. Auch beim Gewinn sei eine neue Bestmarke drin. Das werde allerdings von den Währungseffekten auf den letzten Metern abhängen, so Vorstandschef Michael Kaschke gegenüber der "Ostthüringer Zeitung".Gehe man nach den Analysten, habe die Aktie dennoch ihren Zenit überschritten. Gut möglich, dass bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie früher oder später Gewinnmitnahmen einsetzen, zumal mit den Kursen die Erwartungen deutlich gestiegen sind, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link