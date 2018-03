Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

50,00 EUR-0,79% (14.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

50,00 EUR -0,70% (14.03.2018, 11:55)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) einen Umsatz von 1.189,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (14.03.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Volker Stoll, CEFA und Investmentanalyst von der LBBW:Volker Stoll, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 50 EUR für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Carl Zeiss Meditec könne mit einem Umsatzwachstum von +10% beim Q1-Bericht die Erwartungen erneut übertrumpfen. Zwar sei auf der Umsatzebene der Konsens leicht (295 Mio. EUR vs. 277 Mio. EUR) übertroffen worden, aber das EBIT sei mit 39 Mio. EUR unterhalb der Erwartungen geblieben (Markterwartung EBIT 44 Mio. EUR). Auch sei das EPS mit 0,32 EUR unterhalb der Markterwartung von 0,38 EUR gewesen. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass im Vorjahresquartal ein Veräußerungserlös (0,08 EUR je Aktie) angefallen sei.Wachstumstreiber sei mit 13,4% das Segment Mikrochirurgie gewesen, welches von der Markteinführung eines roboterbasierten Visualisierungssystems für die Neurochirurgie profitiert habe. Das Segment Mikrochirurgie habe die hohe Wachstumsrate des zweiten Halbjahres 2017 im Wesentlichen wiederholen können. Regional habe vor allem Asien-Pazifik (+17%) expandiert. Das Segment Opthalmologische Systeme habe auf vergleichbarer Basis um 8,2% zulegen können. Zum bekannten "Erfolgsfaktor" refraktive Laser sei die Markteinführung eines Fundusbildgebungssystems hinzugekommen.Während die Analysten der LBBW letztes Jahr noch bezweifelten, dass das starke und fast nur von Asien (+17,4%) getragene Umsatzwachstum dauerhaft bleiben dürfte, zeigt sich nun ein verändertes regionales Bild. Die Absatzregion EMEA (+10,8%) und Americas (+11,8%) würden schneller als Asien (+6,6%) expandieren und somit das Konzernwachstum stabilisieren. Eine veränderte Vertriebsorganisation, aber auch die Einführung refraktiver Laser in den US-Markt würden die eher chronisch niedrigen Wachstumsdaten der US-Aktivitäten anheben. Europa profitiere einerseits von neuen Produkten und andererseits von einer belebten Binnenkonjunktur.Damit bestätigt Volker Stoll, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, das Rating "halten" für die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Risiken: 1) Unerwartet geringe Investitionen in die Medizintechnik. 2) Verlangsamungseffekte in der Wachstumsregion Asien. (Analyse vom 14.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: