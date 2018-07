Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

60,05 EUR +3,45% (03.07.2018, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

60,00 EUR +3,45% (03.07.2018, 14:46)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) einen Umsatz von 1.189,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (03.07.2018/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Das thüringische TecDAX-Unternehmen habe den erfreulichen Start ins neue Geschäftsjahr trotz der weiterhin vorhandenen Bremsspuren von der Währungsseite, die eine leicht abnehmende Tendenz aufweisen würden, auch im dritten Quartal fortsetzen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt profitiere Carl Zeiss Meditec weiterhin von den bereits erfolgten Investitionen in die Erneuerung des Produktportfolios und in die Stärkung der weltweiten Präsenz, die auch in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben werden sollten. Zusätzlich könne das organische Wachstum durch gezielte Akquisitionen ergänzt werden.Trotz der nach wie vor guten Aussichten bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus nach der sehr positiven Kursentwicklung in den letzten Wochen seine Halteempfehlung für die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 60 Euro. (Analyse vom 03.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: