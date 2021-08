Der Kurs kenne seit der Ankündigung kein Halten mehr. Seit der Rebound bei den Krypto-Währungen am 21. Juli gestartet sei, habe sich der Preis für einen ADA um sagenhafte 180 Prozent verteuert. Zusätzlich sei das alte Allzeithoch bei 2,46 Dollar mühelos geknackt und am gestrigen Montag ein neues Rekordhoch bei 2,97 Dollar aufgestellt worden. Durch die Kursexplosion sei Cardano im Ranking nach Marktkapitalisierung zwei Plätze nach vorne gesprungen und sei nun auf Platz drei hinter Bitcoin und Ethereum.



Durch den starken Anstieg sei der Kurs allerdings massiv überhitzt, da es nur Mitte August eine kurze Verschnaufpause gegeben habe. Die Gefahr für Gewinnmitnahmen sei aktuell sehr groß. Investierte Anleger sollten sich diesem Umstand bewusst sein. Wie nachhaltig die Rallye sei, werde sich spätestens nach dem 12. September zeigen.



Ein starkes bullishes Sentiment und das neue "Alonzo"-Update würden aktuell den Kurs von Cardano Richtung Mond fliegen lassen. Investierte Anleger würden die Gewinne laufen lassen. Von einem Neueinstieg sei momentan abzuraten, da der Kurs massiv überhitzt sei und umfangreiche Gewinnmitnahmen drohen würden. Sobald der Druck aus dem Kessel sei, könnten mutige Anleger einen Einstieg wagen.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Cardano. (24.08.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Krypto-Plattform und -Währung Cardano (ADA) (ISIN: CRYPT0000ADA, WKN: nicht bekannt) ist weiter im Mega-Rallye-Modus, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In den vergangenen vier Wochen habe der ADA-Coin eine beeindruckende dreistellige Performance abgeliefert. Hintergrund sei besonders ein Faktor.Das Sentiment am Krypto-Markt sei momentan außerordentlich bullish und so würden die Top-Fünf-Coins in den letzten Wochen nur eine Richtung kennen - nach oben. In diesem Umfeld würden Good-News bei Cardano das Kursfeuerwerk zusätzlich befeuern. Zunächst sei vor rund zwei Wochen vom ADA-Team bekannt gegeben worden, dass sie am sogenannten "Alonzo"-Update arbeiten würden und Smart Contracts implementieren wollten. Seit einigen Tagen stehe nun auch der Termin für die Live-Schaltung fest - am 12. September solle das Netzwerk-Update online gehen.