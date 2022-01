Samsung habe ebenfalls eine Stellungnahme veröffentlicht und weitere Details genannt. Bis 2030 wolle man über eine Milliarde Bäume pflanzen. Mithilfe des Cardano-Blockchain-Projekt Veritree sei bereits ein Initial Tree Offering (ITO) gestartet, um das Projekt mit Startkapital auszustatten. Aktuell könne ein ADA-Token gegen einen Tree-Token getauscht werden. Für jeden Tree-Token werde ein Baum gepflanzt und momentan seien bereits über 568.000 Bäume finanziert.



Es werde auch weitere Belohnungen geben, wenn größere ADA-Positionen gespendet würden. Beispielsweise sollten Spender ab 500 ADA-Token ein einzigartiges NFT-Kunstwerk erhalten.



Die Cardano Foundation schließe weiter fleißig neue Kooperationen, um die Blockchain-Technologie für die Lösung reale Probleme zu nutzen. Der ADA-Kurs sei von der positiven Nachricht allerdings bisher unbeeindruckt. Nach einem ersten Erholungsversuch um die Feiertage sei der Kurs wieder zurückgekommen und trete seit einigen Tagen bei rund 1,30 Dollar auf der Stelle. Solange der Support bei 1,18 Dollar halte, sei ein nachhaltiger Rebound weiterhin möglich. Die Bullen sollten nun zeitnah den Kurs wieder über das Hoch bei 1,60 Dollar heben, damit die Kehrtwende gemeistert werden könne.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Cardano. (05.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics America geht eine Partnerschaft mit dem Cardano-Blockchain-Projekt Veritree ein, so Tim Temp von "Der Aktionär".Ihr gemeinsames Ziel sei der Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen. Konkret würden sie zwei Millionen Bäume in Madagaskar alleine in Q1/22 pflanzen wollen. Der Cardano-Kurs (ADA) bleibe bisher unbeeindruckt - diese Marken müssten Anleger auf dem Schirm haben.Am Dienstagabend habe Sidney Vollmer, Head of Brand and Comms der Cardano Foundation, via Twitter bekannt gegeben, dass eine langfristige Partnerschaft mit der amerikanischen Niederlassung von Samsung geschaffen werde.