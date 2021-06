Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

44,48 EUR +2,39% (28.06.2021, 08:40)



Euronext Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

43,46 EUR -0,09% (28.06.2021, 08:50)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (28.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Das französische Unternehmen Carbios habe einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dem Vernehmen nach würden lebensmitteltaugliche Musterflaschen von einem Konsortium bestehend aus Carbios, L'Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage Food auf Basis eines enzymatischen Recyclingverfahrens hergestellt. An der Börse finde die Nachricht Anklang.Jedes Unternehmen des Konsortiums habe basierend auf der enzymatischen PET-Recyclingtechnologie von Carbios erfolgreich Musterflaschen für einige ihrer führenden Produkte hergestellt, darunter Biotherm, Perrier, Pepsi Max und Orangina, sei der Pressemitteilung zu entnehmen. Die Ankündigung sei "der Höhepunkt von fast zehn Jahren Forschung und Entwicklung von Carbios".Das Konsortium arbeite derweil an der Skalierung. Im September 2021 solle der Spatenstich für eine Demonstrationsanlage stattfinden. Für 2025 sei eine Anlage mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen geplant."Der Aktionär" habe die Story rund um Carbios erneut in Ausgabe 23/2021 beschrieben und zum spekulativen Kauf der Aktie geraten. Mut werde belohnt, Anleger lägen bereits wieder zweistellig im Plus.Unbedingt dabeibleiben, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 30,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link