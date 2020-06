Börsenplätze Carbios-Aktie:



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (29.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Neue Technologien und Innovationen im Kampf gegen die zunehmende Plastikverschmutzung seien gefragt. Ein Unternehmen, dem bei der Bekämpfung von Plastik viel Potenzial nachgesagt werde, sei die französische Carbios. Der "Aktionär"-Hot-Stock aus Ausgabe 21/2020 zünde zu Wochenbeginn den Turbo - und das aus einem guten Grund.Denn der Cleantech-Player komme einen weiteren wichtigen Schritt voran: Der Baubeginn der industriellen Demonstrationsanlage für das enzymatische Recycling von PET-Kunststoff bei Lyon habe begonnen. Unterstützung erhalte Carbios dabei von TechnipFMC. Der Betriebsstart der ersten Phase sei für das zweite Quartal 2021 vorgesehen.Es sei dem Unternehmen zuvor gelungen, die Abbaurate von PET-Abfällen innerhalb von zehn Stunden auf 90 Prozent zu erhöhen. Das sei eine "signifikante Verbesserung" gegenüber der ersten Abbaurate von einem Prozent nach mehreren Wochen. Carbios sei stolz darauf, dieser Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. Mit dem Bau der Demonstrationsanlage erfolge der nächste Schritt in die richtige Richtung.Interessierte Neueinsteiger sollten nun eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke. Langfristig sieht "Der Aktionär" zusätzliches Upside-Potenzial, wenn es Carbios schafft, die Technologie im großen Maßstab erfolgreich voranzutreiben. (Analyse vom 29.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link