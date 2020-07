Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

26,95 EUR -14,44% (23.07.2020, 13:40)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (23.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Die Carbios-Aktie habe zuletzt eine beeindruckende Rally auf das Börsenparkett gezaubert. Den Run auf den "Aktionär"-Hot-Stock aus Ausgabe 21/2020 habe nun das Management genutzt, um frisches Kapital einzusammeln. Parallel dazu habe sich auch der größte Einzelaktionär der Gesellschaft, Truffle Capital, von einem Teil der Anteile getrennt. Der französische Wert verliere zur Stunde zweistellig.Truffle Capital habe 380.952 Aktien zum Preis von 26,25 Euro abgestoßen. Damit würden dem Risikokapitalgeber zehn Millionen Euro zufließen. Gleichzeitig habe Carbios via Kapitalerhöhung 27 Millionen Euro eingenommen und damit sieben Millionen Euro mehr, als ursprünglich anvisiert. Die Franzosen würden von einer "starken Nachfrage" sprechen. Zu den Zeichnern hätten qualifizierte französische und internationale Investoren gezählt, darunter die Bestandsaktionäre L'Oréal (über BOLD) und Michelin Ventures.Zudem habe Kepler Cheuvreux die Kaufempfehlung für die Carbios-Aktie gestrichen. Die neue Einschätzung von Analyst Baptiste De Leudeville laute "hold" mit einem Kursziel von 22,00 Euro.Neueinsteiger sollten nun eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke. "Aktionär"-Leser liegen ohnehin seit Erstempfehlung weit über 100 Prozent im Plus - der Stopp sollte auf 19,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link