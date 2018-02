"Capital": US-Ökonom Raghuram Rajan sieht Zentralbanken mit dem Inflationsziel überfordert

Berlin (www.aktiencheck.de) - Der ehemalige IWF-Chefökonom und Chef der indischen Zentralbank Raghuram Rajan fordert ein Überdenken des Inflationsziels der Zentralbanken, so das Wirtschaftsmagazin "Capital" in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Notenbanken wissen seiner Einschätzung nach wenig darüber, wie diese zu erhöhen ist. "Sie sind gefangen in einem Mandat, das sie nicht zu erreichen wissen." Die Bank of Japan versuche es ja schon seit zwei Jahrzehnten. "Um aus dem Teufelskreis zu entkommen, müssten wir das Mandat der Zentralbanken, also das Inflationsziel, überdenken."Rajan warnt weiterhin vor den Folgen der lockeren Geldpolitik. Gegenüber 'Capital' sagte er: "Die lockere Geldpolitik hat zu einer großen Verschuldung außerhalb des Bankensystems geführt. Meine Sorge ist, dass wir bei einem Zinsanstieg merken, dass viele völlig überschuldet sind." Dies könnte der Auslöser für Turbulenzen sein, da die Märkte auf die höheren Zinssätze reagieren. (14.02.2018/ac/a/m)