Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:

6,775 EUR +1,86% (06.03.2017, 20:29)



ISIN Capital Stage-Aktie:

DE0006095003



WKN Capital Stage-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Capital Stage-Aktie:

CAP



Kurzprofil Capital Stage AG:



Seit 2009 hat die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 480 MW erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.



Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert. Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse aufgenommen.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com. (07.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Capital Stage-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Die Windverfügbarkeit sei in Westeuropa im letzten Jahr eher unterdurchschnittlich gewesen. Hinzu sei eine zeitweise geringe Sonneneinstrahlung gekommen, zumindest in vielen Gebieten Deutschlands. Das habe etlichen Betreibern von Erzeugungsanlagen auf Basis regenerativer Energien unterdurchschnittliche Resultate beschert. Vor diesem Hintergrund seien die Produktionsdaten von Capital Stage durchaus beeindruckend ausgefallen. Der Output habe sich um mehr als 56% auf 940 GWh erhöht, unter Berücksichtigung des im Oktober akquirierten Konkurrenten Chorus habe der Als-ob-Wert sogar bei 1,5 TWh (+50%) gelegen. Auf dieser Basis habe Capital Stage die für 2016 ausgegebene Prognose bestätigt, die u.a. einen Umsatz von über 140 Mio. Euro und ein EBIT von mehr als 60 Mio. Euro vorgesehen habe.Dank des ausgebauten Portfolios und der Übernahme seien für 2017 weitere Zuwächse sichergestellt, der Umsatz solle auf mehr als 200 Mio. Euro zulegen, und das EBIT 90 Mio. Euro übertreffen. Dank dieser Perspektiven habe die Aktie in den letzten Monaten oberhalb von 6 Euro einen Boden gefunden, der durch eine aktuelle Dividendenrendite von mehr als 3% gut abgesichert werde.Die Capital Stage-Aktie bleibt eine Halteposition, so die Experten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 08 vom 04.03.2017)XETRA-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,721 EUR +1,07% (06.03.2017, 17:35)