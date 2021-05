Anleger lassen hier die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)



Capcom (ISIN: JP3218900003, WKN: 886135, Ticker-Symbol: CPK) ist ein japanischer Videospielentwickler und -publisher mit Sitz in Osaka. Das Unternehmen produzierte zeitweise auch diverse Flipperautomaten. Aufgrund der Entwicklungen auf diesem Markt wurden aber seit 1999 keine weiteren Maschinen entwickelt. (28.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Capcom-Aktie (ISIN: JP3218900003, WKN: 886135, Ticker-Symbol: CPK) unter die Lupe.Der Markt habe es bereits vorausgeahnt und einige Gaming-Aktien in den vergangenen Monat in den Konsolidierungsmodus geschickt. Jetzt würden erste Daten belegen, dass sich der Corona-Gaming-Boom abschwäche. Gegen diesen Trend könne sich nur stellen, wer aktuell hervorragende Spiele am Markt habe - und Capcom habe das.Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende März) habe Capcom ebenfalls vom Corona-Gaming-Boom profitiert und operative Rekorde erreicht. Die Umsätze seien um 17 Prozent auf 95.308 Mio. Yen (712 Mio. Euro) gestiegen. Rekorde seien beim operativen Gewinn erzielt worden, der um 52 Prozent auf 34.596 Mio. Yen geklettert sei, und beim Nettogewinn, der sogar um 56 Prozent auf 24.923 Mio. Yen zugelegt habe.Die Lockdown-Maßnahmen hätten dafür gesorgt, dass sich das bereits 2018 erschienene "Monster Hunter: World" mitsamt seiner Erweiterung auch 2020 noch gut habe verkaufen können. Das habe starke Erlöse ohne große Entwicklungskosten gebracht, was zu steigenden Gewinnen geführt habe. Doch auch die höhere Anzahl an digitalen Verkäufen habe sich positiv auf die Marge ausgewirkt.Denn die Japaner hätten in nur drei Wochen vier Millionen Exemplare von "Resident Evil Village" verkauft und über sieben Millionen Kopien von "Monster Hunter: Rise". Das sollte helfen auch im laufenden Quartal neue Rekorde aufzustellen. Laut den Marktforschern der NPD Group sei der weltweite Umsatz mit Videospielen im April um zwei Prozent geschrumpft.Die guten Nachrichten der vergangenen Tage seien von den Anlegern honoriert worden, welche die Capcom-Aktie rund acht Prozent nach oben getrieben hätten. Der Titel stehe damit vor der horizontalen Marke bei 3.600 Yen. Falle der charttechnische Widerstand, sei das Allzeithoch bei 3.800 Yen wieder in greifbarer Nähe.