Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (18.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Wie das kanadische Unternehmen heute mitgeteilt habe, wolle man den US-Cannabis-Player Acreage übernehmen. Dies würde die Ausgangsposition am hochinteressanten US-Markt für Canopy Growth massiv verbessern. Experten würden erwarten, dass der dortige Markt in den kommenden Jahren weiter legalisiert werde. Unternehmen, die sich dann am besten positioniert hätten, seien die Gewinner. Und zu diesen könnte Canopy Growth in jedem Fall gehören.Die Börse honoriere den Deal mit einem deutlichen Kursaufschlag bei der Canopy Growth-Aktie. Damit nehme der Titel nun wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 67,99 CAD (Kanadische Dollar). Canopy Grwoth bleibe weiterhin ganz klar das Basisinvestment im Cannabis-Sektor, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)