Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,00 Euro +1,17% (19.08.2019, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,08 Euro +2,94% (19.08.2019, 14:07)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

USD 28,85 +2,63% (19.08.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (19.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Michael Lavery von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Michael Lavery von Piper Jaffray seine Empfehlung die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) überzugewichten.Die Analysten von Piper Jaffray passen das Kursziel für Canopy Growth Corp. unter Berücksichtigung aktualisierter Enterprise Value- und Umsatzprognosen von 54,00 auf 49,00 USD nach unten an.Im Dezember-Quartal könnte Canopy Growth Rekorderlöse erzielen, falls die Produkte an die Einzelhändler noch vor den Feiertagen ausgeliefert werden könnten. In diesem Fall könne der legale Markt mit dem illegalen Handel effektiver konkurrieren. Der Rollout derivativer Produkte könnte ein Katalysator für das Unternehmen sein.Auf Sicht der kommenden beiden Jahre rechnet Analyst Michael Lavery mit einer Verbesserung der Cash flow-Generierung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: