NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

19,15 USD +0,52% (06.08.2021, 19:57)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,15 CAD +0,79% (06.08.2021, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (07.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Canopy Growth habe am Freitag das Zahlenwerk für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Der kanadische Konzern erwirtschaftet habe in dem Zeitraum überraschenderweise einen Nettogewinn i.H.v. 392 Mio. CAD (Kanadische Dollar) erwirtschaftet. Zum Ausblick habe CFO Mike Lee gesagt, dass Canopy Growth "die Bemühungen um Kosteneinsparungen und betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen fortsetzt."Dass Canopy Growth im abgelaufenen Quartal einen Gewinn erwirtschaftet habe, hätten sicherlich die wenigsten Marktteilnehmer auf dem Zettel gehabt. Der kanadische Cannabis-Konzern habe jedoch die Gewinne hauptsächlich durch sonstige Erträge erzielt, die in erster Linie auf nicht zahlungswirksame Marktwertänderungen zurückzuführen seien. Anleger würden deshalb verhalten auf die Quartalszahlen reagieren, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:16,298 EUR +0,80% (06.08.2021, 22:26)