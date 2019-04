Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

41,01 Euro +8,23% (18.04.2109, 17:32)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

62,00 CAD +8,56% (18.04.2019, 17:36)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (18.04.2019/ac/a/a)



Canopy Growth Corp. habe sich das Recht gesichert mit Acreage einen der größten US-Rivalen zu übernehmen. Voraussetzung für einen endgültigen Kauf sei aber eine landesweite Legalisierung der Cannabis-Produktion unter dem US-Bundesgesetz.Falls Canopy Growth mit der Akquisition eines US-Anbieters bis nach dem Vorliegen aller Erfordernisse gewartet hätte, wäre ein weitaus höherer Preis fällig als alles das was jetzt vereinbart worden sei. Der Deal ist nach Ansicht des Analysten Owen Bennett ein großer Wurf.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 64,00 CAD.