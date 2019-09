Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (20.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Nach einer zwischenzeitlichen deutlichen Erholung zu Beginn dieses Monats sei die Aktie von Aurora Cannabis zuletzt wieder massiv unter Druck geraten. Grund seien die schwachen Zahlen für das abgelaufene Quartal gewesen, die die Erwartungen des Marktes verfehlt hätten. Auch die Aktie vom Konkurrenten Canopy Growth habe sich im September bislang gut entwickeln können. Doch auch die Aktie von Canopy Growth sei nun erneut eingeknickt. Der Wert habe am Donnerstag an der Heimatbörse in Toronto fast neun Prozent auf 34,92 Kanadische Dollar verloren.Dabei habe die Aktie von Canopy Growth in dieser Woche einen durchaus positiven Analystenkommentar ernten können - aus dem Hause Oppenheimer. Zwar habe Canopy im zurückliegenden Quartal sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose verfehlt, Oppenheimer-Analyst Rupesh Parikh sei der Ansicht, dass Canopy ganz klar weiter von den globalen Chancen am Cannabismarkt profitieren werde. Er sehe das Unternehmen hier im Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Canopy habe sich den Zugang zu vielen wichtigen Märkten weltweit gesichert. Zudem verfüge das Unternehmen über eine hohe Kapitalstärke. Constellation Brands sei der größte Aktionär des Unternehmens.Ohnehin würden sich die Analysten recht optimistisch zeigen. Von den derzeit 20 Analysten, die die Aktie von Canopy Growth bewerten würden, würden vier zu "strong-buy" raten, neun zu" buy" und sieben würden ein "hold"-Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel betrage derzeit 55,70 Kanadische Dollar. Dies entspreche vom aktuellen Kurs aus einem Potenzial von fast 60 Prozent.Auch "Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch bei der Aktie von Canopy Growth. Anleger sollten allerdings ein positives charttechnisches Signal abwarten, so Marion Schlegel. Wichtig wäre im ersten Schritt, dass die Aktie wieder in den Bereich jenseits der 40-CAD-Marke vordringen könne. (Analyse vom 20.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: