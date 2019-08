TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

42,57 CAD -5,76% (14.08.2019, 22:19)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Nachdem zuletzt einige Cannabis-Unternehmen mit starken Quartalsergebnissen hätten aufwarten können, seien die Hoffnungen groß gewesen, dass auch der Branchenprimus Canopy Growth ein positives Signal senden könnte. Dieses sei aber ausgeblieben. Das kanadische Unternehmen habe zwar den Umsatz um 249% steigern können, die Erwartungen der Analysten seien allerdings klar verfehlt worden. Die Canopy Growth-Aktie sei nachbörslich in einem zudem schwachen Marktumfeld 10% eingebrochen.Das erhoffte positive Signal für den Cannabis-Markt bleibe damit nun erst einmal aus. "Der Aktionär" erwarte jedoch, dass im laufenden Jahr noch deutliche Bewegung in den Markt kommen könnte, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:25,70 EUR -10,39% (15.08.2019, 09:08)Nyse-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:31,93 USD -6,64% (14.08.2019, 22:01)