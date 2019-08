Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

28,60 EUR -2,64% (12.08.2019, 15:36)



Nyse-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

32,90 USD +0,12% (09.08.2019, 22:03)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

43,39 CAD -0,14% (09.08.2019, 22:24)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (12.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Aphria, Aurora Cannabis und GW Pharmaceuticals hätten zuletzt sehr starke Quartalszahlen bzw. Ausblicke präsentiert. Die Aktien hätten daraufhin zum Teil deutliche Kursgewinne verbuchen können. In dieser Woche stehe mit Canopy Growth nun der nächste Cannabis-Player in den Startlöchern. Am Mittwoch, 14. August, werde das Unternehmen die Geschäftsjahreszahlen Q1 2019/20 vorlegen.Am vergangenen Freitag habe der Marihuana-Anbieter derweil eine interessante Übernahme gemeldet, die auch an der Börse gut aufgenommen worden sei. Canopy Growth habe einer Mitteilung zufolge eine Vereinbarung zur Übernahme des internationalen Forschungsunternehmens für medizinisches Cannabinoid Beckley Canopy Therapeutics ("Beckley Canopy") abgeschlossen.Durch die Akquisition integriere Canopy sein eigenes Forschungsprogramm mit der Forschungsplattform von Beckley Canopy, an der Canopy Growth beteiligt sei. So würden die besten Teams, Programme und klinischen Projekte unter einem strategischen Dachplan zusammengeführt, heiße es vonseiten Canopys."Mit der Übernahme von Beckley Canopy kann Spectrum Therapeutics seine Position als Weltmarktführer bei Cannabis zu medizinischen Zwecken weiter festigen. Wir stärken dadurch unsere Präsenz im Vereinigten Königreich und in Europa insgesamt - eine Region, die für Cannabis-basierte Medizin mehr klinische Evidenz sehen will", so Mark Zekulin, Vorstandsvorsitzender von Canopy Growth.Langfristig zähle die Canopy Growth-Aktie für den AKTIONÄR weiter ganz klar zu den Basisinvestments im Sektor. Vorerst sollte jedoch ein positives Signal abgewartet werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: