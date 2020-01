Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

22,35 EUR +0,68% (24.01.2020, 13:36)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,56 USD +1,82% (23.01.2020, 22:02)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

32,22 CAD +1,61% (23.01.2020, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (24.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth habe in den vergangenen Wochen einen starken Turnaround vollzogen. Noch im November habe das Papier bei 18,27 Kandsichen Dollar (CAD) ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Seitdem befinde sich die Aktie aber auf Erholungskurs. Der jüngste Ausbruch über den Widerstand bei 30 CAD sei ein klares positives Signal gewesen.Zuletzt habe es bei Canopy Growth einige personelle Veränderungen gegeben. Judy Schmeling werde den Vorsitz des Board of Directors bei Canopy Growth übernahmen. Mitglied im Board of Directors sei sie bereits seit November 2018. Auch beim Großaktionär von Canopy Growth, Constellation Brands, sitze sie im Board of Directors. Schmeling sei zudem Vorstandsmitglied bei der Supermarktkette Casey's General Stores aktiv und Chief Operating Officer des Teleshopping-Unternehmens HSN gewesen.Zudem rücke Jim Sabia in das Board of Directors von Canopy Growth vor. Sabia sei bislang Executive Vice President und Marketingchef bei Constellation Brands gewesen. Vor ihrer Tätigkeit bei Constellation habe Sabia leitende Marketingpositionen bei der Brauereikette Molson Coors inne gehabt.Mit Wirkung zum 14. Januar 2020 habe bereits David Klein den Posten des CEO übernehmen gehabt. Klein sei in den letzten 14 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Constellation Brands tätig gewesen. Beispielsweise sei er Finanzvorstand und Executive Vice President gewesen.Wie dem auch sei, Canopy Growth bleibt für den "Aktionär" ganz klar einer der großen Favoriten bei einem Comeback des Cannabis-Sektors, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: