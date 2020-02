Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,02 CAD -1,66% (12.02.2020, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabisproduzenten seien in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten. Die hohen Erwartungen nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada im Oktober 2018 hätten sich bislang nicht erfüllt. Dementsprechend schlecht seien die Quartalsberichte der Unternehmen ausgefallen. Am morgigen Freitag stehe mit Canopy Growth eines der ganz großen Unternehmen der Branche auf der Terminliste. Hier dürfe man u.a. gespannt sein, was das kanadische Unternehmen zu Cannabis 2.0 zu sagen habe.Canopy Growth gehöre unter den reinen Cannabis-Produzenten weiterhin zu den Favoriten des "Aktionärs". Kein anderes Unternehmen sei fundamenal so stark aufgestellt. Noch sei es aber für eine Entwarnung in der Branche zu früh. Deswegen eigne sich die Canopy Growth-Aktie derzeit weiterhin nur für risikobereite Anleger, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:17,872 EUR -1,07% (13.02.2020, 14:27)NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:19,65 USD -1,31% (12.02.2020, 22:02)