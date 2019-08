Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,39 Euro +3,97% (20.08.2019, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,86 Euro +3,00% (20.08.2019, 14:40)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

35,66 CAD -4,27% (19.08.2019)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (20.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Die vergangenen Monate seien bei der Canopy Growth-Aktie alles andere als erfreulich verlaufen. Der Titel sei seit dem Zwischenhoch Ende April dieses Jahres bei 70,98 Kanadischen Dollar (CAD) zuletzt zwischenzeitlich bis auf 35,15 CAD nach unten gerauscht. Das sei ein Verlust von mehr als 50 Prozent. Doch nun scheine sich die Aktie stabilisieren zu können. Beflügelt werde das Papier von guten News. In Frankfurt gewinne die Aktie gut zwei Prozent auf 25,00 Euro.Wie der Marihuana-Anbieter am heutigen Dienstag mitteile, habe das Unternehmen vom kanadischen Gesundheitsministerium für seine KeyLeaf Life Sciences ("KeyLeaf") Liegenschaft in Saskatoon, Saskatchewan eine Lizenz erhalten. Diese sei nun voll lizenziert. Die Anlage werde voraussichtlich im Herbst dieses Jahres in Betrieb gehen. Pro Tag sollten bis zu 5.000 Kilogramm Hanf- bzw. Cannabis-Biomasse gewonnen werden.Canopy Growth freue sich über die zusätzliche Kapazität, die die Produktionseffizienz erhöhe, die Leistung steigere und letztendlich die Betriebskosten für die Produkte senke, die Ende des Kalenderjahres 2019 auf den kanadischen Freizeit- und Medizinmärkten eingeführt werden sollten."Mit diesem Meilenstein setzen wir exakt unsere Vision um, heute strategische Investitionen zu tätigen, um langfristig Ergebnisse zu erzielen", so Mark Zekulin, CEO von Canopy Growth. "Diese Lizenz sichert uns die Versorgung mit Extraktionsmitteln für den Medizin-, CBD- und Freizeitmarkt, insbesondere für die nächste Generation von margenstarken Cannabisprodukten hier in Kanada."Ohnehin erwartet DER AKTIONÄR für den Herbst dieses Jahres wieder ein deutlich freundlicheres Umfeld für die Cannabisbranche. (Analyse vom 20.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link