Nyse-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

34,21 Euro -7,76% (12.07.2019, 22:02)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

44,58 CAD -7,99% (12.07.2019, 22:59)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.07.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Der Cannabismarkt habe am Freitag einen rabenschwarzen Tag erwischt. Reihenweise hätten die Aktien der Cannabis-Unternehmen massive Verluste hinnehmen müssen. Am schlimmsten habe es Canopy Growth erwischt, die 8% verloren habe.Neben der Entlassung des bisherigen Chairman und Co-CEO, Bruce Linton, hätten zuletzt Kommentare von Analysten, dass die Erwartungen des Marktes für die nächsten Quartale zu hoch sein könnten, und die Äußerungen des Canopy Growth-Finanzvorstands Mike Lee für Unsicherheit gesorgt. Ryan Tomkins, Analyst bei Jefferies, habe sich am vergangenen Donnerstag mit Lee über die weitere Entwicklung beim kanadischen Unternehmen unterhalten. Lee habe sich im Gespräch dahingehend geäußert, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den kommenden zwei Geschäftsjahren weiter negativ bleiben dürfte.Laut Tomkins hoffe Canopy Growth, dass das kanadische Geschäft im Geschäftsjahr 2021 rentabel sein werde. Darüber hinaus habe sich Canopy Growth darauf konzentriert, "bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 eine Bruttomarge von 40% zu erreichen. "Derweil wolle Canopy Growth bis Ende Dezember einen neuen Geschäftsführer gefunden haben. Das Unternehmen suche jemanden mit internationaler Erfahrung und möglicherweise pharmazeutischer Erfahrung, der wisse, wie man Marktanteile steigere und neue Geschäftsfelder erschließe, so Tomkins.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:30,75 Euro +1,25% (15.07.2019, 13:30)