Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

19,178 EUR +0,99% (13.12.2019, 14:21)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,13 USD +4,35% (12.12.2019, 22:02)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

27,85 CAD +4,42% (12.12.2019, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Die Marihuana-Titel würden nach dem Ausverkauf der vergangenen Monate aktuell an einer Bodenbildung arbeiten. Am Donnerstag seien deutliche Kursgewinne gelungen. Canopy Growth habe 4,4 Prozent, Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7) 6,8 Prozent und die Aktie von Aphria (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0) sogar 7,6 Prozent gewonnen. Damit würden die Titel langsam wieder an wichtige charttechnische Widerstände heranrücken. Ein Sprung darüber würde die Charttechnik deutlich verbessern.Bei Aphria liege der nächste charttechnische Widerstand bei 7,42 Kanadischen Dollar. Gelinge der Aktie der Ausbruch, würde sich weiteres charttechnisches Potenzial bis in den Bereich der 200-Tage-Linie eröffnen, die aktuell bei knapp neun Kanadischen Dollar verlaufe.Bei Canopy Growth liege die nächste charttechnische Hürde noch etwas weiter entfernt: genauer gesagt gut zwei Kanadische Dollar. Hier warte die 30-CAD-Marke. Diese könnte in den nächsten Tagen durchaus ins Visier genommen werden.Weniger gut sehe es dagegen weiterhin bei der Aurora Cannabis-Aktie aus. Bei dem Titel gelte es zunächst, keine neuen Tiefststände mehr zu markieren.Noch gebe es zwar keine endgültige Entwarnung am Cananbis-Markt. Die AKTIONÄR-Favoriten Canopy Growth und Aphria hätten sich zuletzt aber klar stabilisieren können. Schon bald könnten auch positive charttechnische Signale folgen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: