Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Wie in der vergangenen Woche bekannt geworden sei, werde die Canopy Growth-Aktie die Aktie des Goldproduzenten Goldcorp im S&P/TSX-60-Index ersetzen. Ab kommenden Donnerstag, 18 April, werde der Wert dann im Index vertreten sein. Canopy Growth sei damit das erste Cannabis-Unternehmen, das in einen Leitindex aufgenommen werde. Newmont Mining übernehme Goldcorp, weswegen der Wert aus dem Index falle. An der Börse sei die Ankündigung gut angekommen.Aus charttechnischer Sicht sei der Kursaufschwung auch genau richtig gekommen. Ziemlich genau an der wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie habe das Papier des kanadischen Unternehmens wieder nach oben drehen können. Wichtig sei nun, dass Anschlusskäufe folgen würden. Dann könnte die Canopy Growth-Aktie wieder in Richtung der Jahreshöchststände bei 67,99 CAD (Kanadische Dollar) laufen. "Der Aktionär" seh Canopy Growth ganz klar weiter als Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:36,15 Euro -3,39% (15.04.2019, 16:55)