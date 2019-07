Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieb



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Der Rauswurf von Canopy-Growth-CEO Bruce Linton sei überraschend gekommen. Im Anschluss habe er vielen Nachrichtensendern als Interviewpartner zur Verfügung gestanden. Das Interessante: Linton habe ein T-Shirt mit der Aufschrift Martello Technologies, einem börsennotierten Unternehmen, getragen, bei der er aktuell als Co-Chairman aktiv sei. Widme er sich jetzt verstärkt der Software-Firma? Zocker würden bereits auf dieses Szenario, binnen zwei Tagen explodierte die Martello-Aktie um unglaubliche 115% spekulieren.Die Geschäfte bei Canopy Growth werde nun vorübergehend Mark Zekulin, Präsident und ebenfalls Co-CEO, leiten, bis ein Nachfolger für Linton gefunden sei. Nach Bekanntwerden des Abgangs sei die Canopy Growth-Aktie abgetaucht, habe sich allerdings Intraday wieder erholen und im Plus schließen können.Canopy Growth dürfte langfristig auch ohne Bruce Linton auf der Cannabis-Erfolgsspur bleiben. Aktuell würden aber ein wenig die Impulse fehlen. Neueinsteiger sollten daher klare Kaufsignale abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:41,06 USD +2,45% (03.07.2019, 19:02)