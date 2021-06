Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (01.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Canopy Growth habe Quartalszahlen gemeldet. Der Umsatz habe mit einem Anstieg von 38% die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Der Verlust habe um 8% eingegrenzt werden können, was für die Anleger viel wichtiger gewesen sei. Was den Chart anbetreffe, warte man jetzt auf Impulse, die vom operativen Geschäft oder von weiteren Legalisierungsmaßnahmen kommen könnten. Momentan scheine es aber operativ zu laufen. Charttechnisch gibt es einen Kampf mit der 200-Tage-Linie, deswegen kann man dann ein technisches Kaufsignal dazu bekommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Canopy Growth-Aktie. (Analyse vom 01.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:20,235 EUR -1,41% (01.06.2021, 17:23)NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:24,99 USD -4,22% (01.06.2021, 17:17)