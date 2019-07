Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

36,50 Euro +0,56% (04.07.2019, 16:52)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

53,53 CAD +0,01% (04.07.2019, 16:59)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse der Analystin Vivien Azer von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Vivien Azer von Cowen and Company die Erwartung einer übverdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED).Canopy Growth Corp. habe angekündigt, dass Bruce Linton als Co-CEO und Director mit sofortiger Wirkung zurückgetreten sei. Die Analysten von Cowen and Company zeigen sich von der Nachricht wenig überrascht.Die Verluste von Canopy Growth seien weitaus höher als erwartet. Linton sei zwar für seine Vision, Canopy Growth als weitweit führendes Cannabis-Unternehmen zu etablieren, zu loben. Ein neues Management werde aber wohl von der Investment-Community begrüßt.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 82,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Berlin-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:36,17 Euro +1,49% (04.07.2019, 16:40)