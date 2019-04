Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

37,80 Euro -2,50% (01.04.2019, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

42,64 USD -1,68% (01.04.2019, 16:19)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

57,17 CAD -1,12% (01.04.2019, 16:29)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (01.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Das Cannabis-Unternehmen Cresco Labs werde, wie heute bekannt geworden sei, die kanadische Gesellschaft Origin House übernehmen. Der Deal habe einen Wert von 1,1 Milliarden Dollar. Im Rahmen der Vereinbarung würden Origin-Aktionäre für jede gehaltene Aktie 0,8428 Cresco-Aktien erhalten. Die Transaktion werde voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.Origin House habe früher CannaRoyalty geheißen und spiegle damit seinen Schwerpunkt auf dem Cannabis Royalty Streaming-Geschäft wider. Mittlerweile habe das Unternehmen seine Ausrichtung geändert. Wie der Name schon verrate, beherberge das Unternehmen eine Reihe von Cannabis-Marken: Mehr als 130 vertreibe das Unternehmen mittlerweile. Der Name reflektiere nun das Ziel des Unternehmens, die weltweit führende Marke für Cannabisprodukte zu werden."Diese Transaktion ist direkt auf unsere Strategie ausgerichtet, ein führendes Portfolio von Cannabis-Marken in Kalifornien aufzubauen und diese Marken schnell und akkurat in den übrigen US-amerikanischen Markt sowie in den kanadischen Markt zu bringen", habe der Chairman und Chief Executive von Origin House, Marc Lustig, kommentiert. Kaliforniens legaler Marihuanamarkt befinde sich derzeit noch in einem frühen Stadium. Origin House habe sich aber einige kleinere Cannabis-Anbieter in Kalifornien einverleibt und sich damit die wenigen noch ausstehenden Vertriebslizenzen gesichert."Der Aktionär" sieht diese Phase als hervorragende Chance für noch nicht investierte Anleger, sich ein paar Stücke zu sichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der ehemalige Hedgefondsmanager Jim Cramer habe Canopy vor Kurzem als den "besten Wert im Cannabissektor" bezeichnet. Er halte die Aktie langfristig - genau wie "Der Aktionär" - für hochinteressant. Bereits wieder den Weg nach oben einschlagen habe hingegen ein anderer Cannabis-Favorit des "Aktionär": die Aktie von Aurora Cannabis. Anleger sollten bei der Aktie ihre Gewinne weiter laufen lassen. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: