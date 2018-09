Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (25.09.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Mike Hickey von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Mike Hickey von Benchmark Company im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) aus.Canopy Growth Corp. gehöre im Hinblick auf medizinisches Marihuana zu den Marktführern in Kanada. Die Legalisierung des Konsums biete einen zusätzlichen Treiber. Auch im Ausland würden sich die Bestrebungen für eine Legalisierung verstärken.Durch die Beteiligung von Constellation Brands sei ein beschleunigter Ausbau der internationalen Produktion und des Vertriebs möglich. Abgesehen davon würden auch die Möglichkeiten für M&A-Maßnahmen und die Entwicklung neuer Marken geschaffen, die Marihuana als aktive Substanz beinhalten würden. Analyst Mike Hickey ist der Meinung, dass sich durch das Investment von Constellation Brands das Marktgefüge geändert habe.Die Aktienanalysten von Benchmark Company nehmen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 100,00 CAD auf.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:45,82 Euro +3,83% (25.09.2018, 17:00)