NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

19,31 USD -1,63% (10.02.2020, 15:55)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,61 CAD -1,95% (10.02.2020, 15:56)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (10.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Der US-Wahlkampf komme ins Rollen. Es bleibe abzuwarten, wie stark Cannabis in den kommenden Wochen im Wahlkampf thematisiert werde. Sollte es tatsächlich einen größeren Stellenwert einnehmen, würde dies die Aktien der Cannabis-Player enorm beflügeln. USA gelte als weltweit wichtigster Cannabis-Markt.Unabhängig davon sei es aber insbesondere wichtig, dass die Unternehmen selbst wieder für positive News sorgen würden. Die Favoriten des AKTIONÄR unter den reinen Cannabis-Produzenten würden weiter Canopy Growth und Aphria bleiben. Aurora Cannabis habe zuletzt dagegen mit dem angekündigten Chefwechsel zumindest vorübergehen für erneute Unsicherheit gesorgt.Die Branche bleibe weiterhin höchst spekulativ. Anleger, die nicht auf einen Einzelwert im Cannabis-Sektor, aber dennoch auf eine Erholung der Branche setzen möchten, für diejenigen habe DER AKTIONÄR einen Korb aus den zehn nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen des North American Marijuana Index zusammengestellt. Sowohl Aphria, Canopy Growth und Aurora Cannabis seien in dem Index enthalten. Weitere Mitglieder sind: Innovative Industrial Properties, Scotts Miracle-Gro, GW Pharmaceuticals, Tilray, Cronos, Charlottes Weg und HEXO, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2020)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:17,676 EUR -1,39% (10.02.2020, 16:02)