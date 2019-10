Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

17,35 Euro -1,36% (14.10.2019, 12:52)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,67 CAD -5,49% (11.10.2019, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (14.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Vor einigen Monaten habe das kanadische Unternehmen für ordentlich Aufsehen. Damals habe Canopy Grwoth seinen bisherigen Chairman und Co-CEO, Bruce Linton, entlassen. Das sei überraschend gekommen, zumal Linton als Gründer wie wohl kein anderer mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht werde. Seitdem leite Mark Zekulin, Präsident und ebenfalls Co-CEO, allein die Geschäfte. Hauptgrund dürfte sicherlich die Unzufriedenheit des Großaktionärs Constellation Brands gewesen sein. Im August habe Constellation Brands vor einem Verlust von 54 Mio. USD im zweiten Quartal aufgrund der schwachen Perfomance von Canopy Growth gewarnt. Die Handschrift des Getränkeriesen dürfte in Zukunft noch stärker bei Canopy Growth einfließen."Der Aktionär" rate Anlegern derzeit, eine Bodenbildung abzuwarten. Die Canopy Growth-Aktie sollte allerdings in jedem Fall auf der Watchlist bleiben. Sobald sich das Sentiment bei Cannabisaktien wieder drehe, dürfte der Wert ganz klar auf der Gewinnerliste stehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:19,43 Euro -4,85% (11.10.2019, 22:02)