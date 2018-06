Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,66 Euro -3,26% (29.06.2018, 16:07)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

39,75 CAD -1,88% (29.06.2018, 16:07)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (29.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Neil Maruoka von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Neil Maruoka von Canaccord Genuity seine Halten-Empfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED).Canopy Growth Corp. habe mit den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres die Schätzungen verfehlt was die Gewinnebene betreffe. Die Einnahmen seien dagegen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Vor allem höhere Kosten und Ausgaben zur Unterstützung der nicht-produzierenden Assets in Vorbereitung auf die Legalisierung des Cannabis-Konsums hätten sich negativ bemerkbar gemacht. Die Analysten von Canaccord Genuity raten Anlegern deswegen aber nicht allzu besorgt zu sein. Substanzielle Investitionen seien einfach notwendig.Da die Bewertungen sich im Sektor aber auf Allzeithochs befinden würden, könnte der etwas schwache Quartalsbericht als Anlass für Gewinnmitnahmen herhalten, so der Analyst Neil Maruoka. Auf Grund der branchenführenden Unternehmensgröße sollte Canopy Growth aber ein dominierender Player im kanadischen Cannabis-Markt sein. Im Vergleich zur Peer Group liege die Bewertung der Canopy Growth-Aktie auf EV/EBITDA-Basis am oberen Ende,Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein, erhöhen aber das Kursziel von 27,50 auf 32,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:26,00 Euro +0,58% (29.06.2018, 15:38)