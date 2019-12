NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (09.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Nun stehe es fest: Im neuen Jahr werde Canopy Growth einen Wechsel beim Vorstandsvorsitz vornehmen. Mit Wirkung zum 14. Januar 2020 werde David Klein den Posten des CEO übernehmen. Der bisherige Übergangschef Mark Zekulin werde sein Amt zum 20. Dezember 2019 niederlegen.Klein bringe ordentlich Expertise in diese Rolle ein, so das Cannabis-Unternehmen in einer Mitteilung. Er sei in den letzten 14 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Constellation Brands tätig gewesen. Z.B. sei er Finanzvorstand und Executive Vice President gewesen. Klein sei ein erfahrener Stratege mit einem tiefen Verständnis für den Aufbau nachhaltiger Marken, so Canopy weiter. Besondere Expertise weise er im Bereich Unternehmensstrategie, Finanz- und Rechnungswesen, Investor Relations, Fusionen und Übernahmen sowie Informationstechnologie auf. Im Oktober dieses Jahres sei Klein bereits als Chairman ins Board of Directors von Canopy gewechselt.DER AKTIONÄR zähle die Canopy Growth-Aktie weiter zu seinen Favoriten im Sektor. Nach der massiven Korrektur seit Mai dieses Jahres arbeite der Titel nun an einer Bodenbildung. Aus charttechnischer Sicht würde allerdings erst der Sprung über die Hürde von 30 Kanadischen Dollar für ein erstes positives Signal sorgen.