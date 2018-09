Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

36,94 EUR -6,41% (14.09.2018, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

37,04 EUR -1,72% (14.09.2018, 11:16)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

44,07 USD -13,67% (13.09.2018, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (14.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Die boomende kanadische Cannabis-Industrie scheine den Vereinigten Staaten ein Dorn im Auge zu sein. Wie das Magazin Politico berichte, gebe es Überlegungen, gegen Pot-Investoren sowie -Arbeiter ein Einreiseverbot zu verhängen. Die Hintergründe für den Vorstoß lägen auf der Hand: Frisches Öl ins Handelsstreit-Feuer zwischen den USA und Kanada gießen.Den USA gehe es weniger um den Cannabis-Konsum an-sich. Eher gehe es den USA darum, von der boomenden Industrie in Kanada überrollt zu werden. Schließlich werde dem Cannabis-Markt ein Multi-Milliarden-Potenzial nachgesagt. Zudem entstünden eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze in der Branche.Trotzdem habe der Bericht für stark Kursverluste bei den Cannabis-Aktien gesorgt. Canopy Growth habe im regulären Handel knapp 14 Prozent verloren, Aurora Cannabis neun Prozent. Cronos, auf die sich die Shortseller von Citron Research eingeschossen hätten, habe ebenfalls gut zehn Prozent an Wert verloren. Ein großer Pot-Stock habe sich, zumindest im regulären Handel, mit einem deutlichen Plus aus der Affäre ziehen können: Tilray. Wie das Cannabis-Unternehmen gestern vorbörslich gemeldet habe, werde man fortan Cannabisöl und -blüten nach Deutschland liefern. In der Spitze sei das Papier auf 127,27 Dollar gesprungen. Ein neues Rekordhoch. Nachbörslich habe der Titel dann doch über fünf Prozent verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: