Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,91 Euro -4,64% (25.06.2018, 19:41)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

CAD 42,30 -2,65% (25.06.2018, 19:24)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (25.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse Gewinne bei der Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) mitzunehmen.Die Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Clearstream habe am 22. Juni bekannt gegeben, dass es zum Geschäftsschluss am 28.09.2018 nicht mehr möglich sein werde, Wertpapiere von Unternehmen mit Bezug zu Cannabis bei Clearstream Banking zu verwahren. Da hierzulande die meisten Aktien technisch von Clearstream verwaltet würden, sollten Anleger die Übergangsfrist nutzen, ihre Positionen aus den jeweiligen Wertpapieren aus Clearstream Banking zu entfernen. Für Clearstream sei diese Anpassung notwendig, weil neue Leitlinien der lokalen Aufsichtsbehörde in Luxemburg umgesetzt werden müssten.Investierte Anleger sollten jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Es seien noch mehr als drei Monate Zeit, bis die genannten Änderungen umgesetzt würden. Ferner sei der relative Anteil am Handelsvolumen der empfohlenen Wertpapiere in Deutschland gering.Da Canopy Growth aktuell 23% über dem Empfehlungskurs notiere, empfiehlt Jonas Lerch von "Der Aktionär" hier Gewinne mitzunehmen. (Analyse vom 25.06.2018)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: