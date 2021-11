Kursziel

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,00 USD Equal Weight Barclays Gaurav Jain 18.11.2021 19,00 CAD Neutral BofA Securities Heather Balsky 18.11.2021 12,00 CAD Underperformer CIBC World Markets John Zamparo 08.11.2021 12,85 CAD Market perform Cowen and Company Vivien Azer 08.11.2021 12,00 CAD Sell Canaccord Genuity Matt Bottomley 08.11.2021 18,00 CAD Neutral Alliance Global Partners Aaron Grey 05.11.2021

Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (19.11.2021/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19 oder 12 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. hat am 05.11.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 vorgelegt.Der Nettoumsatz von 131 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des GJ2022 sei ein Rückgang von 3% gegenüber dem zweiten Quartal des GJ2021 gewesen, wie das Unternehmen am 5. November mitgeteilt hat. Der Gesamtnettoumsatz mit Cannabis in Höhe von 95 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des GJ2022 entspreche einem Anstieg von 1% gegenüber dem zweiten Quartal des GJ2021. Ohne die Auswirkungen von übernommenen Unternehmen sei der Nettoumsatz um 13% und der Umsatz mit Cannabis um 14% gegenüber dem zweiten Quartal des GJ2021 zurückgegangen. Der Nettogewinn habe sich auf einen Verlust von 16 Millionen US-Dollar belaufen, was einer Verbesserung von 80 Millionen US-Dollar gegenüber dem 2. zweiten Quartal des GJ2021 entspreche.Der bereinigte EBITDA-Verlust habe sich auf 163 Millionen US-Dollar belaufen, ein um 77 Millionen US-Dollar höherer Verlust als im zweiten Quartal des GJ 2021 aufgrund geringerer Umsätze und eines Rückgangs der Bruttomargen, der teilweise durch die Reduzierung der gesamten Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten ausgeglichen worden sei. Der bereinigte EBITDA-Verlust im zweiten Quartal des GJ2022, ohne nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Lagerbestände, hätte 76 Millionen US-Dollar betragen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin von BofA Securities, Lisa Lewandowski, den Titel in einer Analyse vom 18.11.2021 weiterhin mir dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 22,00 auf 19,00 CAD (Kanadischer Dollar) gesenkt. Die Analystin sehe das Unternehmen als "Show-me-Story".Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von CIBC World Markets. Analyst John Zamparo hat sie am 08.11.2021 von "neutral" auf "underperformer" zurückgestuft und das Kursziel von 22,00 auf 12,00 USD gesenkt. Die Hauptfaktoren, die die Premiumbewertung von Canopy unterstützt hätten, seien ein starkes Umsatzwachstum, die Annahme einer möglichen Marktdominanz, der Zugang zu den US-Märkten bis zur Legalisierung und eine robuste Bilanz, habe der Analyst festgestellt. Er argumentiere jedoch, dass an allen Fronten Fragen bestünden. Canopy habe "möglicherweise recht", wenn es darum gehe, mit zunehmender Reife der Branche zu gewinnen, aber Zamparo erwarte bis 2022 anhaltende Herausforderungen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick: