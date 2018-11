Kursziel

Canopy Growth-Aktie

(CAD) Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 61,00 Sector perform Scotiabank Oliver Rowe 18.10.2018 30,00 Sell Veritas Stuart Rolfe 15.10.2018 82,00 Outperform Cowen and Company Vivien Azer 09.10.2018 100,00 Buy Benchmark Company Mike Hickey 25.09.2018 40,00 Market perform Cormark Securities Jesse Pytlak 17.08.2018 50,00 Speculative buy Canaccord Genuity Neil Maruoka 17.08.2018 50,00 Buy Eight Capital Graeme Kreindler 16.08.2018

Börse Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

34,51 Euro -1,88% (13.11.2018, 08:02)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

34,84 Euro -0,06% (13.11.2018, 08:20)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

51,89 CAD +0,78% (12.11.2018)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.11.2018/ac/a/a)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) vor Quartalszahlen zu? 100,00 oder 30,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 14. November 2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Benchmark Company, Mike Hickey, in einer Aktienanalyse vom 25.09.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 100,00 CAD aufgenommen. Canopy Growth Corp. gehöre im Hinblick auf medizinisches Marihuana zu den Marktführern in Kanada. Die Legalisierung des Konsums biete einen zusätzlichen Treiber. Auch im Ausland würden sich die Bestrebungen für eine Legalisierung verstärken. Durch die Beteiligung von Constellation Brands sei ein beschleunigter Ausbau der internationalen Produktion und des Vertriebs möglich. Abgesehen davon würden auch die Möglichkeiten für M&A-Maßnahmen und die Entwicklung neuer Marken geschaffen, die Marihuana als aktive Substanz beinhalten würden. Hickey sei der Meinung, dass sich durch das Investment von Constellation Brands das Marktgefüge geändert habe.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Veritas und liegt bei 30,00 CAD. Stuart Rolfe hat in einer Analyse vom 15.10.2018 die Coverage des Titels mit dem Votum "sell" aufgenommen. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabissektor nehme er auf die nun beginnende vollständige Legalisierung des Konsums Bezug. Das Ende des Regenbogens könnte aber viel schneller kommen als es Investoren realisieren würden. Die Bewertung der Branche sei weit überzogen. Rolfe sei der Ansicht, dass es dem Markt an Perspektiven fehle wenn er an Größe gewinne. Die strukturellen Herausforderungen der Branchen würden unterschätzt. Canopy Growth habe mit am meisten zu verlieren, falls die Marktbedingungen für eine Enttäuschung sorgen würden. Das Unternehmen setze vor allem auf seine Markenkraft und neue Rezepturen. Vonseiten der Regulierungsbehörden könnte erhöhte Aufmerksamkeit drohen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: