Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und –systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen.

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Analyst Carter Driscoll von B. Riley FBR:Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Carter Driscoll vom Investmenthaus B. Riley FBR in Bezug auf die Aktien von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Abgesehen von dem Angebot Canadian Solar Inc. von der Börse zu nehmen habe es seit dem Handelsstreit (Section 201) eine Menge neuer Entwicklungen für Solarmodulproduzenten gegeben.Unter Berücksichtigung von Importzöllen, des Verkaufs von US-Assets an KEPCO, der Veräußerungen in Japan und China, steigender Materialkosten und anderer globaler Marktentwicklungen seien die Schätzungen für 2018 angepasst worden.Der Going private-Offerte von CEO Qu (18,47 USD je Anteil) dürfte kaum etwas im Wege stehen, so die Einschätzung des Analysten Carter Driscoll.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canadian Solar-Aktie: