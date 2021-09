Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Cameco.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Cameco-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

18,32 EUR +1,95% (23.09.2021, 09:56)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

26,82 CAD -0,67% (22.09.2021, 22:15)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

21,01 USD -0,33% (22.09.2021, 22:10)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (23.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Uranproduzenten Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) unter die Lupe.Der Uranpreis kämpfe weiter mit der 50-USD-Marke. Die Uranaktien seien gestern fest in den Tag gestartet, hätten jedoch einen Teil der Gewinne wieder abgeben müssen. Die Rally sei überhitzt und die Konsolidierung könnte durchaus noch etwas anhalten. In der Zwischenzeit sollten Anleger einen Blick auf die größten Uranminen der Welt werfen, um sich einen Überblick über den Markt zu verschaffen.Die Nummer eins sei die Cigar Lake Mine von Cameco. Cigar Lake sei nicht nur die größte Uranmine der Welt, es sei auch die Uranmine mit dem höchsten Urangehalt. Das Erz werde übrigens nicht direkt auf Cigar Lake verarbeitet, sondern in der McClean Lake Mühle, die Orana (ehemals Areva) gehöre.Hinter Cigar Lake rangiere Husab in Namibia auf Rang zwei der größten Uranminen. Swakop Uranium habe mit dem Bau der Mine im Jahr 2013 begonnen, die Produktion sei im Jahr 2016 gestartet. Das meiste Uran der Mine gehe nach China, 20% würden auf dem internationalen Markt landen.Auf Rang drei finde sich Olympic Dam von BHP. Dabei handele es sich keineswegs um eine reine Uranmine. Auf dem Projekt würden neben Uran auch Gold, Kupfer und Silber abgebaut. Die Mine im Süden Australiens sei bereits seit dem Jahr 1988 in Betrieb.Rang vier belege die Katco Mine in Kasachstan. Die Mine gehöre zu 51% Orano und zu 49% Kazatomprom. Die Mine sei 2007 in Produktion gegangen.Auf den Plätzen dahinter finde sich Karatau in Kasachstan. Die Mine werde zu 50% von Kazatomprom und 50% von Rosatom (über die Tochter Uranium One) betrieben. Rang sieben gehe erneut nach Namibia. Dort befinde sich die Rossing Mine, die Mine sei vor zwei Jahren von Rio Tinto an China National Nuclear Corporation verkauft worden. Auf Rang acht finde man die Somair Mine in Niger. Die Mine werde ebenfalls von Orano betrieben. 36,6% würden von Sopamin gehalten. Four Mile in Australien und South Inkai in Kasachstan würden die Rangliste vervollständigen.Die Liste zeige, dass sich wenige Konzerne in diesem Sektor tummeln würden. Das überrasche nicht. Der Uransektor habe in den vergangenen Jahren kein Kapital angezogen. Zu niedrig sei der Uranpreis gewesen, die meisten Konzerne hätten Verluste gemacht. Das könnte sich in den kommenden Monaten angesichts des wieder anziehenden Uranpreises ändern. Vor allem im Explorationssektor dürfte sich einiges an Aktivität tun, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: