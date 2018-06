Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

9,51 Euro -0,68% (28.06.2018, 11:01)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

CAD 14,79 +0,34% (27.06.2018)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%.

(28.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von Analyst Greg Barnes von TD Securities:Greg Barnes, Aktienanalyst vom Investmenthaus TD Securities, empfiehlt die Aktien des Uranproduzenten Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) laut einer Aktienanalyse nur noch zu halten.Die Analysten von TD Securities sind der Meinung, dass sich Cameco Corp. mit seinen Steuerstreitigkeiten in Kanada noch länger herumschlagen müsse.Ein negatives Urteil in der Angelegenheit würde einen scharfen Kursrückgang zur Folge haben, so der Analyst Greg Barnes. Die Chance Berufung einzulegen und ein kurzfristig nur begrenzter Einfluss auf die Finanzen dürfte daran nichts ändern.In ihrer Cameco-Aktienanalyse stufen die Analysten von TD Securities den Titel von "buy" auf "hold" zurück und veranschlagen ein Kursziel von 16,50 CAD.Börsenplätze Cameco-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Cameco-Aktie:9,51 Euro -0,63% (28.06.2018, 14:05)