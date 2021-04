Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Calibre Mining-Aktie:

2,05 CAD -2,38% (23.04.2021, 22:00)



ISIN Calibre Mining-Aktie:

CH0038389992



WKN Calibre Mining-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol Calibre Mining-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Calibre Mining-Aktie:

BION



Kurzprofil Calibre Mining Corp.:



Calibre Mining Corp. (ISIN: CA13000C2058, WKN: A2N8JP, Ticker-Symbol Deutschland: WCLA, TSX-Symbol: CXB) ist ein Goldbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Zu den produzierenden Goldminen des kanadischen Unternehmens gehören die Mine El Limon und die Mine La Libertad in Nicaragua. Zu den Projekten von Calibre Mining zählen auch das Gold-Silber-Grundstück Eastern Borosi und das Goldprojekt Pavon ebenfalls in Nicaragua. (25.04.2021/ac/a/a)



Calibre Mining habe die von B2Gold übernommenen Projekte in Nicarauga, mit denen B2Gold Probleme gehabt habe, bisher ganz gut gemanagt. Die Produktionszahlen für das erste Quartal seien sehr stark ausgefallen. So gut hätten die nicaraguanischen Minen das letzte Mal in Q3 2016 performt - damals noch in Besitz von B2Gold. Der Chart der Calibre Mining-Aktie sehe sehr interessant aus. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das Papier des kanadischen Goldbergbau- und Explorationsunternehmens das Hoch aus dem November 2020 ansteuere, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)