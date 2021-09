Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

65,62 EUR +2,60% (27.09.2021, 09:25)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor. (27.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Seit Ende August gehöre die CTS EVENTIM-Aktie zu den stärksten Aktien an der deutschen Börse. Die Aussicht auf ein Ende der Corona-Krise und die Rückkehr zur Normalität lasse die Anleger beherzt zugreifen. Wie heute bekannt geworden sei, steige das Unternehmen jetzt in den Ticketing-Markt Nordamerikas ein. Vom 26. September an würden erstmals Tickets über die Plattform "eventim.com" vertrieben. Ziel sei, eine Alternative zu den derzeit dominierenden Anbietern in den USA und Kanada zu etablieren.Aus technischer Sicht spreche ebenfalls einiges für CTS EVENTIM. Mit dem Ausbruch über das Allzeithoch von Januar 2020 (61,54 Euro) dürfte sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen noch einmal beschleunigen. Theoretisch hätte die Aktie Potenzial bis etwa 74 Euro, wenn man die Höhe des seit Januar gültigen Aufwärtskeils nach oben abtrage. Nach unten diente zunächst die 60-Euro-Marke als erste Unterstützungslinie. Eine starke Unterstützung sei ferner im Bereich von 52,70 Euro zu finden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:65,52 EUR +2,38% (27.09.2021, 09:10)