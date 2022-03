Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (31.03.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM blickt zuversichtlich auf das Jahr - eine Prognose traut sich der Konzern aber nicht zu - AktienanalyseDer Konzertveranstalter und Ticketverkäufers CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) hat 2021 den Sprung zurück in die Gewinnzone geschafft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 59 Prozent auf 408 Mio. Euro habe unter dem Strich ein Nettogewinn von 87,9 Mio. Euro gestanden, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. 2020 sei ein Fehlbetrag von 82,3 Mio. Euro angefallen. Die Ergebniswende habe CTS EVENTIM unter anderem mit zunehmenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen sowie einem effizienteren Kostenmanagement erklärt. Zudem habe die Bundesregierung dem Unternehmen mit 157 Mio. Euro an Corona-Hilfen unter die Arme gegriffen.Auch für das laufende Jahr sei der Konzern positiv gestimmt: Im Ticketsystem von EVENTIM kämen täglich neue Veranstaltungen hinzu, habe das Unternehmen mitgeteilt. "Wir gehen zudem davon aus, dass auch die Festivals und großen Open Airs ab dem zweiten Quartal nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden", habe CEO Klaus-Peter Schulenberg ergänzt. Eine konkrete Prognose wolle der Vorstand dennoch nicht wagen. Auch wenn das Management "zuversichtlich" sei, hätten die bestehenden Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie und der geopolitischen Situation ein genaues Bild unmöglich gemacht, habe es geheißen.An der Börse seien die Nachrichten dennoch gut angekommen. Für zusätzliches Interesse an den Papieren habe die Mitteilung gesorgt, wonach ein Schiedsgericht der autoticket GmbH, ein Joint Venture von CTS EVENTIN und Kapsch TrafficCom, einen Entschädigungsanspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der gescheiterten Pkw-Maut zugestanden habe. In einer zweiten Phase des Schiedsverfahrens werde nun über deren Höhe entschieden, hätten die einst vorgesehenen bekannt gegeben. Die Firmen würden 560 Mio. Euro fordern. Davon könnten am Ende rund 125 Mio. Euro bei CTS landen, glaube Henrik Paganetty von Jefferies - ein ordentliches Sümmchen zwar, das etwa 30 Prozent des 2021er-Umsatzes entspreche, anders als bei Kapsch TrafficCom aber nicht so sehr ins Gewicht falle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link