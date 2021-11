Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor. (18.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.CTS Eventim könne sich langsam von der Corona-Krise erholen. Im dritten Quartal habe der Veranstalter und Tickethändler seine Umsätze signifikant steigern können. Und sowohl operativ als auch unterm Strich sei das Unternehmen wieder in der Gewinnzone. Eine Prognose gebe es allerdings aufgrund der unsicheren Pandemie-Lage immer noch nicht.Sowohl beim Ticketverkauf als auch im Segment Live Entertainment habe CTS steigende Erlöse verzeichnen können. Allerdings liege die Zahl der Veranstaltungen als Folge der Corona-Krise weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau, habe es in der Mitteilung geheißen. Deshalb versuche CTS auch zu expandieren: Ende September sei das Unternehmen in den nordamerikanischen Ticketing-Markt eingestiegen. Ziel sei es, eine Alternative zu den derzeit dominierenden Anbietern in den USA und Kanada zu etablieren. Im Bereich Live Entertainment sei dies bereits im vergangenen Jahr der Fall gewesen durch ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Promoter Michael Cohl.Zudem sei im laufenden vierten Quartal die Mehrheit an dem Soft- und Hardware-Hersteller Simply-X übernommen worden, um unter anderem die Einlasskontrollen weiter zu optimieren. Aber auch operativ könne sich CTS etwas berappeln. Das EBITDA habe in Q3 bei 26 Millionen Euro gelegen, nach einem Verlust von 15 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Während das Geschäft mit Ticketverkäufen wieder profitabel sei, stehe zwar im Segment für Live Veranstaltungen noch ein Verlust von 1,1 Millionen Euro. Allerdings habe auch dieser im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verringert werden können.Auf Neun-Monats-Sicht habe sich das operative Ergebnis trotz Kosteneinsparungen jedoch verschlechtert. Denn das erste Quartal im vergangenen Jahr sei noch kaum von der Pandemie beeinflusst gewesen. Dabei habe CTS vor allem von staatlicher Unterstützung profitiert: Von den 105,4 Millionen Euro operativem Ergebnis nach neun Monaten würden rund 100 Millionen Euro auf Corona-Hilfen der deutschen Bundesregierung entfallen. Diese dürften laut den Einschätzungen von Experten auch dafür sorgen, dass dieses Jahr besser laufen werde als letztes Jahr.Die CTS-Aktie verliere am Donnerstag rund 1,3 Prozent und notiere bei 62,88 Euro.Klar, aktuell sei ein Ausblick aufgrund der unberechenbaren Corona-Entwicklung kaum möglich. Das verunsichere die Anleger und dürfte der Grund für das heutige Minus sein. Ein Neueinstieg dränge sich auch aus charttechnischer Sicht derzeit nicht auf.Wer allerdings der Empfehlung des "Aktionär" (Ausgabe 40/2020) von Anfang an gefolgt ist, liegt mit 56 Prozent im Plus. Deshalb lautet die Devisen: Dabeibleiben, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 18.11.2021)Mit Material von dpa-AFX